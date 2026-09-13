Με το όπλο γεμάτο στο σπίτι ….διακινούσαν ναρκωτικά

Με σφαίρα στην θαλάμη του όπλου που κατείχαν παράνομα συνελήφθησαν δυο άντρες στο κέντρο της Αθήνας έχοντας στην κατοχή τους 101 γραμμάρια κοκαϊνη.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στο κέντρο της Αθήνας έκριναν ύποπτη την κίνηση των δύο κατηγορούμενων και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του ενός 67χρονου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,

γεμιστήρα,

-38- γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.