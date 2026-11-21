Στην Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η κόρη της, έχει ταξιδέψει η Άννα Βίσση.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην αμερικανική πόλη και περνά χρόνο με την κόρη της Σοφία Καρβέλα. Οι δύό τους βρέθηκαν έξω από το Μουσείο Τέχνης του Μανχάταν Frick Collection. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Καρβέλα, ανήρτησε μία φωτογραφία, όπου μαμά και κόρη ακουμπούν τα κεφάλια τους, σε ένα γλυκό στιγμιότυπο.