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Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα

Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 15:40

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται στο βίντεο, τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής ενώ δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο έχει σπεύσει μηχανή του ΕΚΑΒ και η τροχαία.

Στο δρόμο έχει δημιουργηθεί κίνηση λόγω του περιστατικού.

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