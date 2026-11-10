Κρήτη: Σοβαρά εγκαύματα υπέστη 95χρονη σε δομή ηλικιωμένων

Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα διεκομήσθη μία 95χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μπάνιου της σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία που υπέβαλαν οι συγγενείς της στην Αστυνομία, η ηλικιωμένη τραυματίστηκε όταν, την ώρα που έκανε μπάνιο, δέχθηκε καυτό νερό στα πόδια της, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συγγενείς, για το περιστατικό φέρεται να ευθύνεται λανθασμένος χειρισμός από την 46χρονη νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει εκείνη την ώρα την περιποίησή της.

Η κατάσταση της 95χρονης κρίθηκε σοβαρή και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η προχωρημένη ηλικία της, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας, καθιστούν την περίπτωσή της ιδιαίτερα δύσκολη.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη της εργαζόμενης

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά των συγγενών και προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης νοσηλεύτριας. Η εργαζόμενη, ωστόσο, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη υπέστη τα εγκαύματα, εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.