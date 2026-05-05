Κρήτη: Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών στον Γούδουρα Λασιθίου
Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10:21, σε απόσταση 402 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
