Περιστατικό μεταξύ ανηλίκων στον Εύοσμο- Συνελήφθη μία 15χρονη

Για περιστατικό βίας σε βάρος 14χρονης συνελήφθη μία 15χρονη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της παθούσας, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, επίθεση με σωματική βία από ανήλικα άτομα, ενώ, επιπλέον, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

Αιτία του περιστατικού, το οποίο έγινε στην πλατεία Ευόσμου, φέρεται να ήταν μία παρεξήγηση μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Η 14χρονη δεν χρειάστηκε να νοσηλευθεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων (από κοινού) και της κλοπής.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ