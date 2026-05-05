Πέλλα: Πήραν χρήματα και κοσμήματα άνω των 100.000 ευρώ από 77χρονο με το πρόσχημα του λογιστή
Θύμα απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» κατήγγειλε ότι έπεσε 77χρονος σε χωριό των Γιαννιτσών, στην Πέλλα.
Με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε σε άγνωστο άντρα, που εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του, 10.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή, εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ.
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση στον 77χρονο, όπου άλλο, άγνωστο πρόσωπο, συστήθηκε στο θύμα ως λογιστής.
Η απάτη συνέβη την περασμένη Κυριακή και καταγγέλθηκε την επομένη το πρωί στις Αρχές. Έκτοτε διεξάγονται έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις