LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Φωτιά τα ξημερώματα σε δίκυκλο στις Συκιές, ζημιές και σε δύο αυτοκίνητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/05/2026 10:18
Φωτιά τα ξημερώματα σε δίκυκλο στις Συκιές, ζημιές και σε δύο αυτοκίνητα
INTIME

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε δίκυκλο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, τα αίτια της οποίας ερευνώνται.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ το δίκυκλο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης