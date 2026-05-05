Φωτιά τα ξημερώματα σε δίκυκλο στις Συκιές, ζημιές και σε δύο αυτοκίνητα

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε δίκυκλο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, τα αίτια της οποίας ερευνώνται.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ το δίκυκλο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ