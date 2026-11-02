Εικόνες ντροπής στο λιμάνι του Ηρακλείου: Μετανάστες “στοιβαγμένοι”

Πάνω από 450 μετανάστες βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στο σημείο επικρατεί ασφυκτική κατάσταση. Οι μετανάστες φιλοξενούνται στον ανοικτό χώρο, ενώ η κακοκαιρία δυσκολεύει σημαντικά τα πράγματα. Όπως καταγράφεται σε εικόνες και βίντεο από το σημείο, όλοι τους βρίσκονται κάτω από την βροχή.

Ο πρόεδρος της ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, μιλώντας στην neakriti.gr έκανε λόγο για “εισβολή”. Μάλιστα τόνισε πως οι αφίξεις μεταναστών στο νησί έχουν πάρρει πρωτοφανείς διαστάσεις.

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«Μέχρι αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Κρήτης, έχουμε φτάσει περίπου τους 2.000 μετανάστες. Αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ακόμα και “εισβολή”. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτό το γεγονός και την κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κρήτη», δήλωσε στο neakriti.gr o Γιώργος Σφακιανάκης.

Πηγή: Neakriti.gr