Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω φθοράς στο οδόστρωμα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΙΝΤΙΜΕ

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί η εκτεταμένη φθορά του οδοστρώματος κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων.

Σε ισχύ έχει τεθεί διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Άγιους Αναργύρους.

Η διακοπή αφορά το τμήμα από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πειραιά της Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.