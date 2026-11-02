Νέα Ιωνία: Μεταφέρεται το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου
Το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου μεταφέρεται σήμερα, στις 17:00, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Ιωνία, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο ναό που χτίστηκε προς τιμήν του στο Ιωνικό Κέντρο.
Τη μετακομιδή διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.
Η τελετή σηματοδοτεί τη μεταφορά του Ιερού Σκηνώματος στη νέα του στέγη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα Θυρανοίξια του νέου Ιερού Ναού και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Η Ιερά Μητρόπολη τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος αποτελεί τον Πολιούχο και Προστάτη της.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Ηρακλείου 141, στο Ιωνικό Κέντρο.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις