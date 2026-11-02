Νέα Ιωνία: Μεταφέρεται το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου

Το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου μεταφέρεται σήμερα, στις 17:00, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Ιωνία, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο ναό που χτίστηκε προς τιμήν του στο Ιωνικό Κέντρο.

Τη μετακομιδή διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Η τελετή σηματοδοτεί τη μεταφορά του Ιερού Σκηνώματος στη νέα του στέγη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα Θυρανοίξια του νέου Ιερού Ναού και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

Η Ιερά Μητρόπολη τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος αποτελεί τον Πολιούχο και Προστάτη της.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Ηρακλείου 141, στο Ιωνικό Κέντρο.