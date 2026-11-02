LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Tracker

Tracker

00:00
ALPHA NEWS

Νέα Ιωνία: Μεταφέρεται το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/11/2026 15:34
Νέα Ιωνία: Μεταφέρεται το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου μεταφέρεται σήμερα, στις 17:00, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Ιωνία, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο ναό που χτίστηκε προς τιμήν του στο Ιωνικό Κέντρο.

Τη μετακομιδή διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Η τελετή σηματοδοτεί τη μεταφορά του Ιερού Σκηνώματος στη νέα του στέγη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα Θυρανοίξια του νέου Ιερού Ναού και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

Η Ιερά Μητρόπολη τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος αποτελεί τον Πολιούχο και Προστάτη της.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Ηρακλείου 141, στο Ιωνικό Κέντρο.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης