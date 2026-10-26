Κρήτη: Λέμβος με τους 59 αλλοδαπούς εντοπίστηκε

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26 Οκτωβρίου 2026) στην Κρήτη, όπου οι αρμόδιες Aρχές , εντόπισαν λέμβο, στην οποία επέβαιναν 59 αλλοδαποί, στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο γυναίκες και τέσσερις ανήλικοι.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι 59 μετανάστες, αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.