Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια: Διαδήλωσαν μαζικά σε 50 πόλεις

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές έχουν κατακλύσει το κέντρο της Αθήνας συμμετέχοντας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Με ειδικά προστατευτικά, πολυτελή καταστήματα θωρακίστηκαν υπό το φόβο βανδαλισμών, ενώ κεντρικά κοσμηματοπωλεία άδειασαν τις βιτρίνες τους.

Στην Αθήνα υπήρξαν και προσαγωγές.

Μας ενημερώνουν ο Άλκης Παππάς στην Αθήνα και ο Χρήστος Στεφανής στη Θεσσαλονίκη.