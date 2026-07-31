Κουτσοπόδι Αργολίδας- Βελτιώθηκε η εικόνα της πυρκαγιάς

Οι πυροσβέστες περιόρισαν τα μέτωπα μετά από πολύωρη μάχη

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τις φωτιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές Φίχτι και Κουτσοπόδι, έπειτα από πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση. Παρότι οι πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί πλήρως, η εικόνα εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο της κατάσβεσης, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη στα μέτωπα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συνεργασία πυροσβεστών και εθελοντών. Με συντονισμένες κινήσεις και συνεχή παρουσία στο πεδίο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, συνεχίζουν τις ρίψεις νερού και αντιμετωπίζουν μικρές εστίες, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Η Μαρία Κολοβού μας ενημερώνει.