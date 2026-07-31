Μάχη στην είσοδο του Πόρτο Γερμενού

Στην είσοδο του Πόρτο Γερμενού βρίσκονται ο δημοσιογράφος του Alpha Βασίλης Τζουβάνος και το τηλεοπτικό συνεργείο, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό τη μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να προστατεύσουν τον οικισμό.

Πυροσβέστες και εθελοντές έχουν δημιουργήσει γραμμή άμυνας, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Αντίστοιχη ετοιμότητα επικρατεί και στο Προσήλι, όπου ισχυρές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για άμεση επέμβαση.

Η φωτιά έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και καίει στην πλαγιά πάνω από την περιοχή. Οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου δυσκολεύουν τον σχεδιασμό και αναγκάζουν τις δυνάμεις να προσαρμόζουν διαρκώς τις κινήσεις τους.

Τα μηνύματα του 112 διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απομακρύνονται από τις επικίνδυνες ζώνες. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλη έκταση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ορατοί ακόμη και από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Την ίδια ώρα επικρατεί έντονο κυκλοφοριακό φορτίο, καθώς πολλοί οδηγοί προσπαθούν να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την περιοχή.

Η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία, τα καταστήματα έχουν κλείσει, ενώ σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και διόδους, ενισχύοντας την προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.