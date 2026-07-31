51 πυρκαγιές σε 24 ώρες- Μάχη με 73 ενεργά μέτωπα

Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων.

Όσον αφορά την πυρκαγιά στο Ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ προσέθεσε ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ανέφερε πως πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι’ αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τόνισε ότι όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω, όπως σημείωσε, των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας, επισήμανε ότι είναι σε ύφεση, ενώ στον Μάραθο Ευρυτανίας έχει ελεγχθεί.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.