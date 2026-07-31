Βοιωτία: Λεπτό προς λεπτό η μάχη με τις φλόγες

Συγκλονίζει η περιγραφή του δημοσιογράφου του Alpha Άλκη Παππά, για τις ώρες αγωνίας που εκτυλίσσονται στη Βοιωτία, όπου οι πυροσβέστες δίνουν λεπτό προς λεπτό μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας ελαιώνες, θάμνους και χαμηλή βλάστηση. Ο πυκνός καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή και σε αρκετά σημεία η ατμόσφαιρα έχει σκοτεινιάσει, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Ο Άλκης Παππάς μεταφέρει την δραματική εικόνα από το πύρινο μέτωπο, όπου οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου κρατούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαρκή επιφυλακή.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα από ξηράς και αέρος, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε νέες εκτάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι, όμως, δυσκολεύουν κάθε προσπάθεια και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την πορεία της πυρκαγιάς και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.