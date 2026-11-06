Βίντεο:Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών

Η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 41 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης αλλοδαπών.

Συνελήφθησαν 10 μέλη του εγκληματικού δικτύου, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται κι ένας ακόμη εμπλεκόμενος που βρίσκεται ήδη σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Έχοντας συγκεκριμένη δομή, με τους διευθύνοντες και τους συντονιστές να βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας, συγκέντρωναν ομάδες αλλοδαπών και οργάνωναν τη διέλευσή τους από τα σύνορα.

Παράλληλα, στην ελληνική επικράτεια λειτουργούσε υποστηρικτικός πυρήνας ο οποίος, με την κατεύθυνση των ηγετικών στελεχών, δρούσε σε παραμεθόριο περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας, παρέχοντας, συστηματικά και έναντι αντιτίμου, καταλύματα, σίτιση, μέσα επικοινωνίας και διευκόλυνση μεταφοράς.

Τα μέλη του κυκλώματος καθοδηγούσαν αλλοδαπούς να εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια πεζή, μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια όμορης χώρας τους παρείχαν προσωρινή διαμονή είτε σε καταλύματα είτε σε αυτοσχέδιες σκηνές σε ορεινές περιοχές του Νομού Θεσπρωτίας, όπου παρέμεναν μέχρι την περαιτέρω προώθησή τους και τους εφοδίαζαν με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, νερό) και κάρτες SIM, εφαρμόζοντας ωστόσο ακραία υπερτιμολόγηση με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση και τη μεγιστοποίηση του δικού τους κέρδους.

Η μεταφορά των αλλοδαπών προς την ενδοχώρα με κύριους προορισμούς την Αθήνα και την Πάτρα ή το εξωτερικό, γινόταν κατά κύριο λόγο με τη χρήση υπεραστικών λεωφορείων, ενώ οι ροές κατευθύνονταν στοχευμένα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση για αγροτικό εργατικό δυναμικό. Σημειώνεται εδώ η συνδρομή στη διεξαγωγή της έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Τα μέλη του εγκληματικού δικτύου, σε πολλές περιπτώσεις, παρακρατούσαν τα διαβατήρια των διακινούμενων, ως μέσο διασφάλισης για την εξόφληση της οφειλής τους που θα πραγματοποιούνταν μέσω της εργασίας τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αλλοδαποί κατέβαλλαν εκ των προτέρων το χρηματικό ποσό που τους ζητούνταν για την μεταφορά τους.

Υπογραμμίζεται ότι, για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την αποφυγή του εντοπισμού τους από τις Αρχές, οι δράστες χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις κινήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε τρείς σπίτια κι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

(3) ΙΧΕ αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων αποτελεί προϊόν νομιμοποίησης εσόδων

Πλήθος τηλεφώνων και ηλεκτρονικών μέσων

(1.150) ευρώ σχετιζόμενα με τη δράση της οργάνωσης και

(4) διαβατήρια που παρακρατήθηκαν από μέλος της οργάνωσης.

Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ανέρχεται σε τουλάχιστον (750.000) ευρώ.