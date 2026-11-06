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Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Ζημιές στην είσοδο - Ένοικος έσβησε την φωτιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 07:35
Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους
PHOTO- INTIME Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία τα ξημερώματα στους Αμπελόκηπους, έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σε είσοδο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:10, όταν η Άμεση Δράση έλαβε ενημέρωση για έκρηξη στην είσοδο κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, στην τζαμαρία της εισόδου, καθώς και σε γειτονικό υαλοπίνακα.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά μικρής έκτασης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από ένοικο της πολυκατοικίας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκηπων, η οποία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης,

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