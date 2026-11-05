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Λαμία: Θανατηφόρο τροχαίο με αγριογούρουνο – Νεκρός ο οδηγός μετά τη σφοδρή σύγκρουση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 00:36
Λαμία: Θανατηφόρο τροχαίο με αγριογούρουνο – Νεκρός ο οδηγός μετά τη σφοδρή σύγκρουση
PHOTO / INTIME

Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός οδηγού το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Φωτογραφία/LamiaReport

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου.

Το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε στο οδόστρωμα, χωρίς να αφήσει στον οδηγό περιθώρια αντίδρασης. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά. Τα τραύματά του ήταν θανάσιμα.

Φωτογραφία/LamiaReport

Το σκοτάδι και το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του, είχαν ως αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί αμέσως.

Λίγο αργότερα, διερχόμενος οδηγός είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και σταμάτησε για να ελέγξει τι είχε συμβεί. Όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, κάλεσε αμέσως τις αρχές μέσω του 112.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Φωτογραφία/LamiaReport

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληρροφορίες από το LamiaReport.

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