Δικαστική ανατροπή για τον Αλ. Γιωτόπουλο- Επέστρεψε στον Κορυδαλλό

Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του, καθώς ο Άρειος Πάγος ακύρωσε το βούλευμα που τον άφηνε ελεύθερο.

Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της «17Ν» οδηγήθηκε πίσω στο κελί του σιωπηλός, αφού προηγήθηκε ένα ολονύχτιο γραφειοκρατικό θρίλερ με τη μεταφορά του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.