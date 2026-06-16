Δικαστική ανατροπή για τον Αλ. Γιωτόπουλο- Επέστρεψε στον Κορυδαλλό
Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του, καθώς ο Άρειος Πάγος ακύρωσε το βούλευμα που τον άφηνε ελεύθερο.
Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της «17Ν» οδηγήθηκε πίσω στο κελί του σιωπηλός, αφού προηγήθηκε ένα ολονύχτιο γραφειοκρατικό θρίλερ με τη μεταφορά του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
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