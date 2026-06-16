Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αργολίδα και Μεσσηνία – Εννέα συλλήψεις

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026 σε περιοχές της Αργολίδας και της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν από αστυνομικούς των τοπικών υπηρεσιών στις περιοχές των δήμων Άργους–Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Αργολίδα ελέγχθηκαν 24 άτομα και πραγματοποιήθηκαν οκτώ προσαγωγές. Από αυτές προέκυψαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων τέσσερις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στη Μεσσηνία ελέγχθηκαν 31 άτομα και προσήχθησαν έξι, ενώ συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Οι συλλήψεις αφορούσαν δύο περιπτώσεις απόπειρας κλοπής, μία περίπτωση στέρησης δελτίου ταυτότητας και μία υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ελέγχων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, ενώ ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.