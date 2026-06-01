Κατερίνη: Μπαράζ καταγγελιών για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα τού τροχαίου

Για προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στην πόλη της Κατερίνης ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιτήδειοι τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί, πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα» αναφέρει η ανακοίνωση και τονίζει να μην δώσουν χρήματα οι πολίτες. «Ενημερώστε και άλλους, κυρίως τους ηλικιωμένους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Κατερίνη δέχτηκε από το πρωί περισσότερες από 25 κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης τους με το πρόσχημα του ιατρικού επείγοντος συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαίο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ