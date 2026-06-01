Καλαμάτα: Συνελήφθη 41χρονος για τον φόνο της 39χρονης συζύγου του

Ένας 41χρονος συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε μέσα στο σπίτι τους την 39χρονη σύζυγό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο 41χρονος, ο οποίος προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της ανθρωποκτονίας.

