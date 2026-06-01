Πιερία: Επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς δύο γυναικών στον Όλυμπο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 ότι δύο νεαρές γυναίκες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν.

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ. Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 04:45 τα ξημερώματα.

