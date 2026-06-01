Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε
στο νοσοκομείο ο οδηγός
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στη δυτική Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου.
Από την πρόσκρουση και ανατροπή τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος και σύμφωνα με την αστυνομία, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις