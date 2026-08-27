Ρόδος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες (26 Αυγούστου 2026) στη Ρόδο, ένας 24χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν:

– Κάνναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 74 γραμμαρίων

– Κοκαΐνη συνολικού βάρους 16,6 γραμμαρίων

– Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

– Τα χρηματικά ποσά των 14.900 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας

Ο συλληφθείς μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία.