Ρόδος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες (26 Αυγούστου 2026) στη Ρόδο, ένας 24χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών.
Πιο αναλυτικά, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν:
– Κάνναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 74 γραμμαρίων
– Κοκαΐνη συνολικού βάρους 16,6 γραμμαρίων
– Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
– Τα χρηματικά ποσά των 14.900 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας
Ο συλληφθείς μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία.
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