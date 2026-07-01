Κατάρρευση πολυκατοικίας: Στον εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες

Στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι συλληφθέντες έφυγαν πριν από λίγο από το ΑΤ Ακροπόλεως όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο. Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής