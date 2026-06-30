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ALPHA NEWS

Μυθοπλασία ALPHA- Καθήλωσε τους τηλεθεατές με δυνατές σειρές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 21:18

Η επιτυχημένη  σειρά «Άγιος έρωτας»,  ολοκλήρωσε – μετά από δύο χρόνια – τον κύκλο της με ένα συναρπαστικό επεισόδιο που κατέκτησε την πρώτη θέση τηλεθέασης.

Παράλληλα η αγαπημένη σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” –  λίγο πριν ολοκληρωθεί για τη σεζόν – μας προσφέρει μια δυνατή γεύση από τον β’ κύκλο που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, μαζί με τις υπόλοιπες συναρπαστικές σειρές που ετοιμάζει ήδη  η μυθοπλασία του ALPHA.

 

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