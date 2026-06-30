Μυθοπλασία ALPHA- Καθήλωσε τους τηλεθεατές με δυνατές σειρές

Η επιτυχημένη σειρά «Άγιος έρωτας», ολοκλήρωσε – μετά από δύο χρόνια – τον κύκλο της με ένα συναρπαστικό επεισόδιο που κατέκτησε την πρώτη θέση τηλεθέασης.

Παράλληλα η αγαπημένη σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” – λίγο πριν ολοκληρωθεί για τη σεζόν – μας προσφέρει μια δυνατή γεύση από τον β’ κύκλο που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, μαζί με τις υπόλοιπες συναρπαστικές σειρές που ετοιμάζει ήδη η μυθοπλασία του ALPHA.