«Δημοτική» χωματερή- Ποινική δίωξη σε αντιδήμαρχο
Αφόρητη έχει γίνει η κατάσταση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε όλη την Ελλάδα.
Στο Δήμο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, κάτοικοι εξακολουθούν να ρίχνουν ανεξέλεγκτα σκουπίδια σε χωματερή της περιοχής, παρότι έχει επέμβει εδώ και ένα χρόνο η Εισαγγέλευα Περιβάλλοντος και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του αρμοδίου αντιδημάρχου.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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