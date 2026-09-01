«Δημοτική» χωματερή- Ποινική δίωξη σε αντιδήμαρχο

Αφόρητη έχει γίνει η κατάσταση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε όλη την Ελλάδα.

Στο Δήμο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, κάτοικοι εξακολουθούν να ρίχνουν ανεξέλεγκτα σκουπίδια σε χωματερή της περιοχής, παρότι έχει επέμβει εδώ και ένα χρόνο η Εισαγγέλευα Περιβάλλοντος και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του αρμοδίου αντιδημάρχου.

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