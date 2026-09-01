LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

22:15
ALPHA NEWS

«Δημοτική» χωματερή- Ποινική δίωξη σε αντιδήμαρχο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/09/2026 21:10

Αφόρητη έχει γίνει η κατάσταση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε όλη την Ελλάδα.

Στο Δήμο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, κάτοικοι εξακολουθούν να  ρίχνουν ανεξέλεγκτα σκουπίδια σε χωματερή της περιοχής, παρότι έχει επέμβει εδώ και ένα χρόνο η Εισαγγέλευα Περιβάλλοντος και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του αρμοδίου αντιδημάρχου.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης