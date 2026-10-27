Απάτη φούρνων: «Θα πάω Ντουμπάι, Αμερική, Γαλλία»

Ο διάλογος του ιδιοκτήτη των φούρνων παρά την απαγόρευση εξόδου από την χώρα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τηλεφωνική συνομιλία του ιδιοκτήτη των φούρνων τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στον 57χρονο επιχειρηματία είχε επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2025 ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, σε συνομιλία με συνεργάτη του, φέρεται να δηλώνει ότι βρίσκεται στην Αλβανία, ενώ αναφέρεται και σε σχέδια για ταξίδια σε άλλες χώρες.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος

Ιδιοκτήτης: Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω… Τι γίνεται, δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.

Κ: Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;

Ιδιοκτήτης: Αλβανία. Τι σημασία έχει;

Κ: Εε, νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.

Ιδιοκτήτης: Ναι, γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία.

Κ: Ωω, τι έγινε;

Ιδιοκτήτης: Θα πάω Αυστρία.

Κ: Θα πάρω τώρα την C…..E.

Ιδιοκτήτης: Ναι, για κοίταξέ το, γιατί δεν έχει… Και να μου βάλουν απεριόριστα, γιατί εγώ θα κάνω δέκα μέρες να γυρίσω.

Η συνομιλία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνομιλία του 57χρονου ιδιοκτήτη με υπάλληλο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Κατά την περιγραφή της συνομιλίας, ο ίδιος φέρεται να αναφέρει ότι βρίσκεται στην Αλβανία, ενώ η υπάλληλος του παρέχει οδηγίες για τη σύνδεση του κινητού του σε αλβανικό δίκτυο.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση των τηλεφωνικών συνομιλιών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προέκυψαν στοιχεία που φέρονται να καταγράφουν τη φυσική παρουσία του 57χρονου στην Αμφιλοχία, σημείο το οποίο οι Αρχές θεωρούν ενδιάμεσο σταθμό της διαδρομής του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η μετακίνησή του προς την Αλβανία πραγματοποιήθηκε οδικώς, μέσω της διαδρομής Πελοπόννησος – Δυτική Ελλάδα – Ήπειρος.