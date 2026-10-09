IRIS: Πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

Περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δις. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το 2025.

Οι μεταφορές χρημάτων δεν φορολογούνται αυτόματα, όμως η αιτία της συναλλαγής καθορίζει τη φορολογική αντιμετώπιση. Τι ισχύει για τον διαμοιρασμό εξόδων, το χαρτζιλίκι των παιδιών και τις χρηματικές δωρεές;

Πότε χρειάζεται προσοχή στις μεταφορές μέσω IRIS

Η αποστολή χρημάτων από έναν λογαριασμό σε άλλον δεν αποτελεί από μόνη της φορολογητέο εισόδημα. Σημασία έχει αν πρόκειται για επιστροφή εξόδων, εισόδημα, δωρεά ή γονική παροχή.

Για παράδειγμα, αν ένας φίλος πληρώσει λογαριασμό 70 ευρώ σε ταβέρνα, ο άλλος μπορεί να του στείλει τα 35 ευρώ που του αναλογούν. Η συναλλαγή αποτελεί διαμοιρασμό εξόδων και δεν συνιστά από μόνη της εισόδημα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να αναγράφεται σαφής αιτιολογία, όπως «διαμοιρασμός εξόδων» ή «επιστροφή χρημάτων για φαγητό». Η περιγραφή πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αιτία της μεταφοράς.

Τι ισχύει για το χαρτζιλίκι και τις γονικές παροχές

Τα χρήματα που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους για ενοίκιο, λογαριασμούς, διατροφή και σπουδές δεν αποτελούν αυτομάτως φορολογητέο εισόδημα. Ακόμη και οι τακτικές μηνιαίες μεταφορές των 300, 500 ή 800 ευρώ προς ένα παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη δεν χαρακτηρίζονται εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μόνο λόγω της συχνότητάς τους.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για δωρεές ή γονικές παροχές, πρέπει να εξετάζονται οι σχετικοί φορολογικοί κανόνες. Για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας, όπως τα παιδιά, προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και με την απαιτούμενη δήλωση.

Πότε μπορεί να προκύψει φορολογικό ζήτημα

Δεν υπάρχει ενιαίο όριο 1.000 ή 3.000 ευρώ πάνω από το οποίο κάθε μεταφορά μέσω IRIS θεωρείται αυτομάτως ύποπτη ή φορολογητέα. Εξετάζονται η αιτία, η συχνότητα, η σχέση των εμπλεκομένων και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση των χρημάτων.

Προσοχή χρειάζεται και στις μεταφορές μεταξύ αδελφών, καθώς οι δωρεές τους υπάγονται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς από τις γονικές παροχές προς παιδιά. Αν μεσολαβεί τρίτο πρόσωπο, πρέπει επίσης να τεκμηριώνονται η διαδρομή και ο πραγματικός σκοπός των χρημάτων.

Τέλος, όσοι λαμβάνουν συστηματικά χρήματα ως αντάλλαγμα για προϊόντα ή υπηρεσίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες που ισχύουν για την αντίστοιχη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής. Η σαφής αιτιολογία και η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων διευκολύνουν την τεκμηρίωση των συναλλαγών.