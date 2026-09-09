Καρέ-καρέ συμπλοκή σε beach bar της Χαλκιδικής
«Το έκαναν «καλοκαιρινό»
Βίντεο από τον άγριο καβγά, που ξέσπασε σε beach bar της Χαλκιδικής, στις αρχές Αυγούστου, έρχεται τώρα, στο φως της δημοσιότητας.
Ένας 27χρονος κατήγγειλε, ότι δέχθηκε επίθεση, με γροθιές και κλωτσιές, από δύο νεαρούς. Οι κατηγορούμενοι ωστόσο, δίνουν τη δική τους εκδοχή, για το περιστατικό.
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