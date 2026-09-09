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Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα και παρέσυρε πεζή

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/09/2026 15:01
Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα και παρέσυρε πεζή
ΦΩΤΟ / ΙΝΤΙΜΕ

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν χθες στην Κω έναν 16χρονο, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το συγκλονιστικό γεγονός εκτυλίχθηκε, όταν ο ανήλικος παρέσυρε και τραυμάτισε 67χρονη πεζή, υπήκοο Βρετανίας.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ο 16χρονος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα.

Οι Αρχές συνέλαβαν επίσης και τον πατέρα του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Το Τμήμα της Τροχαίας διενεργεί προανάκριση, για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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