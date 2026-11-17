Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 76χρονος ο οποίος φέρεται να ψέκαζε με υγρό τροφές αδέσποτων ζώων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής έπιασαν επ’αυτοφόρω τον 76χρονος να ψεκάζει με καυστικό υγρό (χλωρίνη), την ξηρά τροφή αδέσποτων ζώων.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Μάλιστα κατασχέθηκε και η φιάλη η οποία περιήχε το καυστικό υγρό. Το αστυνομικό τμήμα διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.