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Ηλιούπολη: Ο Δήμος αποχαιρετά την άτυχη διευθύντρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 16:44
Ηλιούπολη: Ο Δήμος αποχαιρετά την άτυχη διευθύντρια
INTIME

Την άτυχη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή τη μετά από κεραυνό, αποχαιρετά σε ανάρτησή του ο Δήμος Ηλιούπολης.

κεραυνός
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Η γυναίκα περπατούσε στο δρόμο έξω από το σχολείο στο οποίο είναι διευθύντρια στην Ηλιούπολη όταν έπεσε κεραυνός. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση και έχασε τη μάχη.

Ο Δήμος Ηλιούπολης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά  δίκτυα, αποχαιρετά την γυναίκα. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το αποτύπωμά της εργατικότητας και της προσφοράς της δύσκολα θα αντικατασταθεί.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Δήμου:

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