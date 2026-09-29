Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» στον Ισθμό της Κορίνθου

Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισς πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος», με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media βίντεο από τον διάπλου. Η διέλευση έγινε υπό βροχή, όπως φαίνεται στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό.

Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος»

Η «Νικηφόρος» ενεργοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, στον Σκαραμαγκά, στις 30 Μαρτίου 2004. Πρόκειται για τη δεύτερη κανονιοφόρο τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ, που έχει σχεδιαστεί και ναυπηγηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Από την ενεργοποίησή της μέχρι σήμερα έχει αναλάβει σειρά αποστολών. Κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλές ασκήσεις του Στόλου, μεγάλης, μεσαίας και μικρής κλίμακας.

Οι αποστολές της

Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» έχει λάβει μέρος και σε αποστολές εξωτερικού με πολυεθνική συμμετοχή. Παράλληλα, έχει χρησιμοποιηθεί και σε αποστολές κοινωνικού περιεχομένου, όπως το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, ο θυρεός του πλοίου απεικονίζει τη δυναμική φιγούρα της κανονιοφόρου «Νικηφόρος» εν πλω με μέγιστη ταχύτητα.

Η Ελληνική Σημαία κυματίζει στον ιστό του πλοίου και αποτελεί, όπως αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό, σύμβολο της αποστολής του. Η «Νικηφόρος» επιχειρεί στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και όπου κληθεί, με σκοπό την υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων.