Ασπρόπυργος: Εργαζόμενος τραυματίστηκε από πτώση

Άνδρας τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε επαγγελματικό χώρο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η επιχείρηση παροχής βοήθειας ολοκληρώθηκε νωρίτερα, με τον τραυματία να παραδίδεται σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για τραυματία στον χώρο εργασίας του στον Ασπρόπυργο. Για την επέμβαση κινητοποιήθηκαν συνολικά 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Πυροσβεστική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από την 1η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 62χρονο τραυματισμένο μετά την πτώση του στον χώρο εργασίας του. Οι ειδικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Παραλαβή του τραυματία από το ΕΚΑΒ

Αφού ολοκληρώθηκε η μεταφορά του άνδρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της πτώσης ούτε για την κατάσταση της υγείας του.