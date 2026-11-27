Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Αντώνης Πανούτσος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικογράφους της χώρας μας, με πολυετή παρουσία στον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Στη διαρκεια της δημοσιογραφικής του καριέρας, ο Αντώνης Πανούτσος, διαμόρφωσε ένα προσωπικό και ξεχωριστό ύφος.Η γραφή και ο δημόσιος λόγος του, συνδύαζαν το αθλητικό σχόλιο με το χιούμορ, με αναφορές, πέρα από τα στενά όρια, του ποδοσφαίρου.