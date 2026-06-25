Γρεβενά: Πυρκαγιά στη θέση «Αβγό» στη Βάλια Κάλντα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, στη Βάλια Κάλντα, στη θέση «Αυγό», στα Γρεβενά, σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ένα πεζοπόρο τμήμα της 8ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και τρία οχήματα.

Οι φλόγες καίνε εκτάσεις, χωρίς να κινδυνεύουν κατοικίες.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στη περιοχή, είχαν προηγηθεί, πτώσεις κεαρυνών.