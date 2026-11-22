Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, λίγο πριν από τη διασταύρωση για το Μετόχι, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Οι διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο αναβάτης είχε τραυματιστεί σοβαρά δίνοντας μάχη με τον χρόνο για την παροχή βοήθειας .

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του .

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας