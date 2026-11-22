Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν απο το αυτοκίνητο έναν ακόμη τραυματία

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν απο το αυτοκίνητο έναν ακόμη τραυματία INTIME Φωτογραφία αρχείου

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβιστηκε 58χρονος αλλοδαπός άνδρας στη περιοχή Βίγλα του Δ. Πωγωνίου Ιωαννίνων μετά απο τροχαίο ατύχημα ενώ οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν ακόμη 48χρονο ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το Κέντρο του ΕΚΑΒ είναι τραυματισμένος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:45

Κινητοποιήθηκαν 17 Πυροσβέστες με 5 οχηματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν χωρίς αισθησεις τον 58χρονο άνδρα.