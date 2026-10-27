Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής

Παράταση έως τις 13 Νοεμβρίου έδωσε η ΑΑΔΕ για την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, Γιώργο Πιτσιλή, και δίνει επιπλέον χρόνο στους υπόχρεους και στους διαχειριστές ακινήτων να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η νέα προθεσμία προβλέπεται στην απόφαση Α.1227/2026. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν φορολογούμενοι κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεών τους.

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή χωρίς να πιέζονται από την προηγούμενη προθεσμία.