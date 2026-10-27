Γρίπη: 500.000 οι εμβολιασμένοι – Στόχος τα 3 εκατομμύρια

Περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν κάνει μέχρι στιγμής το αντιγριπικό εμβόλιο στην Ελλάδα για την περίοδο 2026-2027, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν τους 3 εκατομμύρια έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει πίσω από τις ανάγκες, την ώρα που η έξαρση της γρίπης έχει ξεκινήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος η προστασία των ευάλωτων ομάδων

Η επίτευξη του στόχου των 3 εκατομμυρίων εμβολιασμών θεωρείται σημαντική για τη δημιουργία του λεγόμενου «τείχους ανοσίας», το οποίο θα προσφέρει προστασία στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτόν τον στόχο τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την ετήσια αύξηση των αντιγριπικών εμβολιασμών. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου καλούνται να εμβολιαστούν άμεσα, καθώς η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και θάνατο.

Ποιοι πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο

Στις ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνονται οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω, οι έγκυες ανεξαρτήτως σταδίου κύησης, οι θηλάζουσες και τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης για τα παιδιά άνω των έξι μηνών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα, καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια, νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν ακόμη τα άτομα με ανοσοκαταστολή, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων και οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Εμβολιασμό χρειάζονται επίσης τα παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη, οι εργαζόμενοι σε χώρους υγείας, όσοι φροντίζουν άτομα υψηλού κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των έξι μηνών, καθώς και επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πουλερικά. Στις σχετικές ομάδες περιλαμβάνονται ακόμη οι κλειστοί πληθυσμοί, όπως οι τρόφιμοι και το προσωπικό ιδρυμάτων, καθώς και οι στρατεύσιμοι, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.