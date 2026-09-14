Γαύδος- ανατροπή λέμβου: Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους

Χωρίς αποτέλεσμα, είναι μέχρι στιγμής, οι έρευνες, 38 ναυτικά μίλια, νότια της Γαύδου, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου, με 51 αλλοδαπούς, οι οποίο διασώθηκαν από τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, οι 51 ναυαγοί περισυνελλέγησαν από παραπλέοντα πλοία, κοντά στο ναυάγιο, και μεταφέρθηκαν σε δυο ομάδες σε Ιεράπετρα και Αγία Γαλήνη.

Οι ναυαγοί, είναι καλά στην υγεία τους. 23 από αυτούς, μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και οι υπόλοιποι 28, στην Αγία Γαλήνη.

Η αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, έκανε λόγο για 77 άτομα που επέβαιναν στη Λέμβο.

Να σημειωθεί, ότι ένας αλλοδαπός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συντονίζει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.