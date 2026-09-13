Γ. Μαζωνάκης- Γυρίζει στην παλιά του γειτονιά

Στη γειτονιά όπου μεγάλωσε- τη Νίκαια- ο Γιώργος Μαζωνάκης, το παιδί της νύχτας, όπως τον αποκαλούσαν, φτάνουν αυτή την ώρα άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, για να τον αποχαιρετίσουν στη λαϊκή αγρυπνία, μια ανοιχτή τελετή αποχαιρετισμού που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πλήθος κόσμου, όλων των ηλικίων αυτή την ώρα έχει κατακλύσει τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, η γειτονιά στην οποία μεγάλωσε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Εκεί βρίσκονται η Μαρία Κολοβού και η Νατάσα Σικόλα και μεταφέρουν όλες τις τελευταίες πληροφορίες.