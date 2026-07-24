Επτά νέες άδειες σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Υπογράφηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 7 αποφάσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων (4 νέων και 3 αιτήσεων επαναξιολόγησης) για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Τα νέα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι :

1.

Georgetown University υπό τη μορφή παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία “Georgetown University Ελλάδος Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.”

Αθήνα

2.

Iowa State University of Science and Technology υπό τη μορφή παραρτήματος

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΑΓΣ – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

3.

Roger Williams University υπό τη μορφή παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία “Deeree, The American University of Greece Ν.Π.Π.Ε.”

Αθήνα

4.

Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό τη μορφήΝομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία “Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Αθήνας Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”

Αθήνα

Τα παραρτήματα που επαναξιολογήθηκαν και λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

1.

Université Sorbonne Paris Nord, υπό τη μορφή παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

με την επωνυμία “Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Ν.Π.Π.Ε.”

Αθήνα

2.

University of Essex, υπό τη μορφή παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

με την επωνυμία “Πανεπιστήμιο του Essex –

Αιγίς Όμηρος Πανεπιστήμιο, Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”

Αθήνα

3

University of Derby, υπό τη μορφή παραρτήματος

Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

με την επωνυμία ” University of Derby Greece– Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”

Αθήνα

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Πέρυσι κάναμε το πρώτο βήμα.

Φέτος αποδεικνύουμε ότι η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση δεν ήταν μια μόνο στιγμή, αλλά η πυξίδα για μια νέα πορεία στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με αυστηρή αξιολόγηση, υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προς όφελος των νέων ανθρώπων της πατρίδας μας.

Η θετική αξιολόγηση των τεσσάρων νέων αιτήσεων, καθώς και η επιτυχής επαναξιολόγηση τριών κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους. Δημιουργούμε σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας από αρνητική διεθνής εξαίρεση τις προηγούμενες δεκαετίες, να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο που προσελκύει κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα, την καινοτομία και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες.

Για εμάς το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, προχωράμε παράλληλα στη μεγαλύτερη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου των τελευταίων δεκαετιών.

Με αυξημένη χρηματοδότηση, σημαντικές επενδύσεις στη φοιτητική μέριμνα, νέες εστίες, σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ουσία ήταν και παραμένει μια: περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη γνώση, περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο».

Ο αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) συνιστά ένα ακόμη ορόσημο, που δικαιώνει στην πράξη όχι απλώς μια νομοθετική επιλογή, αλλά μια ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προχωρά με συνέπεια και αυτοπεποίθηση στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, αφήνοντας οριστικά πίσω ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Για δεκαετίες η Ελλάδα παρέμενε μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, όπου δεν επιτρεπόταν η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, οδηγώντας χιλιάδες νέους μας στο εξωτερικό, αποδυναμώνοντας τη διεθνή θέση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Σήμερα, με ένα από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια στην Ευρώπη η Πολιτεία διασφαλίζει ότι τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια λειτουργούν υπό αυστηρή ακαδημαϊκή εποπτεία, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με διαρκή αξιολόγηση και διαφάνεια.

Η χώρα έχει περάσει από την εποχή της ακαδημαϊκής απομόνωσης στην εποχή της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας και αναβαθμίζεται στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης που στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και κρατά τη χώρα σταθερά στον δρόμο της προόδου.

Η συνύπαρξη δημόσιων και Ν.Π.Π.Ε. ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί νέες δυνατότητες για συνεργασίες, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία.

Η λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. δεν αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, η διαρκής ενίσχυσή του βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, αυξημένη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών . Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουμε την ποιότητα, την αριστεία, τη διεθνοποίηση και περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα.»