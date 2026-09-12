Ψέριμος: Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά

Με λίγους αλλά καλούς, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο, καθώς ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε με τους έξι μαθητές του νησιού.

Στην καθιερωμένη τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παρευρέθει και ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς.

Αν και οι έξι μαθητές μπορεί να ακούγονται υπερβολικά λίγοι, για την Ψέμιθο έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το μικρό ακριτικό νησί πριν από τρία χρόνια είχε επαναλητουργήσει με μόλις δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με στοιχεία, στο σχολείο εκτός από τα έξι παιδιά, βρίσκονται και άλλα δύο στο προνήπιο.