Φωτιά στην Γαλήνη Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Γαλήνη του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πρυοσβεστικής. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί 1 ελικόπτερο.