Πέντε θέσεις ανέβηκε μέσα σε ένα χρόνο η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων το 2026.

Η Ελλάδα κατέκτησε την 16η θέση, από την 21 που βρισκόταν, μεταξύ των 27 κρατών-μελών σημειώνοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ από το 2020

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη επίδοσή της μέχρι σήμερα στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Κερδίσαμε πέντε θέσεις μέσα σε έναν χρόνο και πετύχαμε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020. Θέλουμε αυτή η πρόοδος να μεταφράζεται σε περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην εργασία, στην επαγγελματική εξέλιξη και στη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Να μπορούν να διεκδικούν τις φιλοδοξίες τους χωρίς να επωμίζονται δυσανάλογα τις ευθύνες φροντίδας και να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Γνωρίζουμε ότι οι ανισότητες δεν έχουν εξαλειφθεί. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες πολιτικές που ενισχύουν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και διευρύνουν τη συμμετοχή τους στην εργασία και στη δημόσια ζωή».

Ειδικότερα η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας διαμορφώθηκε στις 60 μονάδες, έναντι 57,3 το 2025, σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση στην ΕΕ (+2,7 μονάδες).

Σε σχέση με το 2020, η χώρα ανέβηκε 9,9 μονάδες, ενώ η απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περιορίστηκε από περίπου 8,8 σε 4,5 μονάδες.

Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της Εξουσίας (+6,9 μονάδες), η οποία αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η εκπροσώπησή τους στα ανώτατα διοικητικά όργανα μεγάλων αθλητικών οργανισμών αυξήθηκε από 15% σε 26%.